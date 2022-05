Un nuovo volto per Bielettrica Cossato, dal 2018 tecnologia e innovazione al primo posto

L’azienda cossatese Bielettrica, impegnata dal 1984 nel campo dell’installazione di impianti elettrici, nel 2018 ha subìto un grande cambiamento del proprio assetto societario: Alberto Secco, il nuovo titolare, ha rilevato l’azienda e, in pochi anni, ha rinnovato l’intera attività.

Alberto è stato dipendente dell’azienda quando era molto giovane; dopo varie esperienze nel settore degli impianti elettrici e nella manutenzione anche fuori dal territorio biellese, ha poi deciso di ‘tornare a casa’ cogliendo l’opportunità di rilevare la Bielettrica: “Mi piace mettermi in gioco – racconta Alberto – soprattutto se si tratta del mio ambito lavorativo. Questo mondo mi è sempre piaciuto e continua a piacermi tutt’oggi; ho deciso di acquisire Bielettrica perché è una realtà in cui la mia esperienza ha avuto inizio e può proseguire, seguendo la strada delle tecnologie e delle innovazioni, che io amo molto”.

Dal 2018 ad oggi l’azienda ha allargato il proprio mercato, spaziando da quello civile a quello industriale, grazie all’esperienza di Alberto e di tutto il suo staff qualificato. Oggi l’azienda conta 14 addetti di cui 10 elettricisti e 4 impiegati. “Ringrazio i collaboratori storici e quelli nuovi che mi stanno aiutando a sviluppare questa realtà. Nonostante le difficoltà che un’azienda può incontrare, Bielettrica continua a crescere e questo lo devo ai miei collaboratori in campo e all’ufficio tecnico, sempre disponibili e pronti a supportarmi” conclude Alberto.

Un’azienda nata circa quarant’anni fa con l’obiettivo di realizzare impianti elettrici in ambito civile che, in pochi anni, si è espansa con successo nel settore industriale, terziario, e in quello dell’illuminazione pubblica e privata. Grazie ai grandi cambiamenti svolti dopo il passaggio di proprietà, l’azienda ha iniziato a seguire anche cantieri all’estero – di cui uno in Arabia Saudita, mentre i prossimi saranno in Cina – ed è diventata particolarmente competitiva nel campo dell’impiantistica elettrica in generale, dalle cabine di 15KV sino agli impianti dati. Da diversi anni ha aggiunto una serie di competenze che, oggi, ne fanno leader della manutenzione ordinaria e straordinaria di molti comuni, forte di una consolidata presenza all’interno della piattaforma MEPA.

Nell’ultimo periodo, il dato che Bielettrica ha riscontrato essere più in crescita, riguarda il campo delle fonti rinnovabili e della sfera delle impiantistiche rivolte ad una maggiore sostenibilità, con grande richiesta di installazione di impianti fotovoltaici, solari-termici o di cogenerazione.

L’azienda è dotata di un proprio ufficio tecnico interno d’ingegneria e di progettazione, in grado di sviluppare studi di fattibilità, progetti esecutivi completi di tutti gli elaborati grafici e consulenze tecniche, garantendo il rispetto delle specifiche tecniche, dei budget e dei tempi di consegna prestabiliti, grazie ad un’organizzazione impostata su moderne procedure di project management. Il punto forte dell’azienda, per cui si è sempre distinta, è il servizio di reperibilità 24 ore su 24 per i propri clienti. Tra i principali servizi offerti rientrano i più tradizionali impianti elettrici, a cui si affianca la realizzazione di impianti speciali e le installazioni di impianti meccanici.

Bielettrica si trova a Cossato (BI) in via Per Castelletto Cervo, 311.

Per informazioni: Tel. 015 9842529

Sito: www.bielettrica.it