Pagamenti digitali: Banca Sella azzera le commissioni sulle micro-transazioni via POS per tutto il 2022

Banca Sella lancia una campagna per favorire l’utilizzo dei pagamenti digitali anche nelle micro-transazioni tramite POS, azzerando le relative commissioni per tutto il 2022, e potenziare la rete di accettazione degli esercenti fisici.

L’iniziativa, destinata agli esercenti che sottoscriveranno un nuovo contratto entro il 30 giugno prossimo, prevede la piena gratuità delle commissioni fino a fine anno sulle transazioni di pagamento elettroniche, anche contactless e wearable, per importi fino a 10 euro. Gli esercenti saranno anche dotati di un terminale POS Android evoluto con fotocamera integrata e display touch in grado di connettersi via wifi, alla rete 4G o tramite Bluetooth e di gestire anche altre app gestionali degli esercenti.

Inoltre, nell’ambito dell’e-commerce, Banca Sella propone una soluzione che integra oltre 250 metodi di pagamento online e permette agli esercenti, in un’ottica di semplificazione, di utilizzare tutta una serie di servizi di accettazione dei pagamenti tramite carte e altri strumenti alternativi, che si stanno sempre più affermando in tutto il mondo.

“Il nostro obiettivo è di affiancare le aziende e rispondere alle loro diverse esigenze di business in un contesto di mercato molto competitivo e in continua evoluzione. In quest’ottica si inseriscono le nostre soluzioni innovative dedicate ai pagamenti digitali, a cui si aggiunge anche una struttura di consulenza specializzata presente sul territorio nazionale. L’azzeramento delle commissioni sulle micro-transazioni è coerente con le mutate abitudini degli italiani che nel 2021 hanno preferito utilizzare in particolare le carte contactless per i loro acquisti, anche di piccolo importo, in negozio e rappresenta un forte sostegno all’attività quotidiana degli esercenti” ha commentato Andrea Pozzi, Head of Banking and Payments di Banca Sella.