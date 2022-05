Città Studi, primo bilancio economico 2021 in utile dalla fondazione nel 2004. Pellerey: "Inizio di una nuova era", FOTO

Questa mattina di lunedì 2 maggio è stato approvato il Bilancio economico di Città Studi Biella, il primo in positivo dalla fondazione dell’Ente nel 2004. Bilancio alla mano, Città Studi ha chiuso l'anno passato con un utile di 12.362 euro, cifra ben diversa dal 2014 (preso in considerazione perchè rappresenta metà della vita dell'ente), quando l'ente ha chiuso con un meno 1 milione 92 mila euro.

"Per noi è un giorno davvero molto importante - ha esordito Pier Ettore Pellerey, presidente di Città Studi Biella alla presentazione del documento nella biblioteca dell'ente - è un bilancio storico. Dal 2004 è la prima volta che chiudiamo con un utile dopo anni di perdite. Ora questo per noi è un risultato molto prestigioso, l'inizio di una nuova era. Anche gli azionisti hanno fatto di tutto per passare dal sogno ad un obiettivo e ora ad averlo realizzato. Per noi ora sarà una sfida epocale tenerlo in attivo".

Il risultato ha ricevuto l'apprezzamento del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris: "Faccio i miei complimenti anche perchè non vi date per arrivati. L'ente ha avuto una ricaduta nel territorio di 7 milioni di euro nel 2021 e anche questo ritengo che sia molto importante. Sono convinto che questa realtà darà un volto nuovo alla città. E complimenti anche per la strategia: la Fondazione c'è e ci sarà sempre".

Come di consueto negli ultimi anni, nel mese di giugno verrà presentato il quarto Bilancio di Sostenibilità di Città Studi, documento che vuole riassumere la ricaduta positiva delle attività dell’Ente sul territorio biellese, mentre il 20 maggio saranno presentati anche nuovi corsi che partiranno presto indirizzati tra gli altri a disoccupati dove importante protagonista sarà la Regione.