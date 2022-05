Galleria Montmartre ospita “Lodolandia”, la mostra dedicata Marco Lodola

Galleria Montmartre, il punto di riferimento artistico della zona biellese, dal 6 maggio al 7 giugno ospiterà “Lodolandia”, una collezione esclusiva che comprende le opere uniche di Marco Lodola, reso noto nel mondo per i grandi progetti a cui ha preso parte, complice anche la sua recente collaborazione con il famoso marchio Dior.

La mostra verrà inaugurata con un accompagnamento musicale a cura di FuturArkestra venerdì 6 maggio alle ore 21:00. Per l’occasione, sabato 7 maggio la Galleria svolgerà orario continuato; nei giorni seguenti, seguirà gli orari: 8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30 (domenica e lunedì chiuso).

L’ingresso alla mostra è gratuito.

L’Artista: Marco Lodola

Marco Lodola, originario di Dorno (Pavia), sin dal 1983 ha esposto in grandi città italiane ed europee quali Roma, Milano, Firenze, Bologna, Lione, Vienna, Madrid, Barcellona, Parigi e Amsterdam. Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze e di Milano, agli inizi degli anni ’80 fonda con un gruppo di artisti il movimento del Nuovo Futurismo, di cui il critico Renato Barilli è stato il principale teorico.

Ha partecipato ad esposizioni e a progetti per importanti industrie quali Swatch, Coca Cola, Harley Davidson, Ducati, Illy (realizzando una collana di tazzine d’autore), FrancisFrancis, Dash, Carlsberg, Valentino, Coveri, Seat, Lauretana e molte altre.

Molte sono state le sue collaborazioni con scrittori contemporanei - tra cui Aldo Busi, Claudio Apone, Marco Lodoli, Giuseppe Pulina, Tiziano Scarpa e Giuseppe Cederna - e con musicisti: gli 883 di Max Pezzali, Timoria, Jovanotti, Andy (Bluvertigo) e Syria.

Tra i suoi lavori di grande spicco, realizzati negli anni, troviamo le affiches di Piazza del Popolo a Roma per l’Opera Lirica Tosca di Puccini, le sue opere utilizzate per curare l’immagine del Carnevale di Venezia e l’immagine del centenario del movimento pacifista di Gandhi.

Nel 2008 si è dedicato alle scenografie del film “Questa notte è ancora nostra” con Nicolas Vaporidis, allestite con le sue famose opere luminose e, nel 2009 ha allestito a Milano in Piazza Duomo il Rock’n’Music Planet, primo museo del rock d’Europa, con 25 sculture che rappresentano miti musicali. Ha inoltre allestito la scenografia per alcune puntate di X-Factor, per il film “Ti presento un amico” di Carlo Vanzina e “Maschi contro Femmine” di Fausto Brizzi.

Tra i progetti più recenti, nel 2020 si è occupato della parte scenografica della 71° edizione del Festival di Sanremo, dopo una sua prima realizzazione per la 58° edizione; successivamente ha collocato alcune sculture nel film di Leonardo Pieraccioni “Il Sesso degli Angeli” ed altre all’interno della serie tv SKY “Gomorra”. Ha allestito le facciate e le vetrine dei negozi di Christian Dior di Parigi, Roma, New York e Singapore, e ha realizzato per la FMAV di Modena l’album delle famose figurine Panini in occasione degli europei di calcio. A fine 2021, ha collocato un suo autoritratto nel Corridoio Vasariano presso la Galleria degli Uffizi a Firenze.

Le sue opere e collaborazioni, dagli anni Ottanta ad oggi, sono state davvero moltissime. È possibile visionare qui l’intero curriculum artistico di Marco Lodola: www.marcolodola.com/bio