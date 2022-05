Candelo e la Baraggia tra danza e valorizzazione. Un altro bel progetto culturale innovativo a Candelo, un'altra azione legata ad arte, giovani e valorizzazione del territorio: coinvolte le scuole di danza del territorio e i due comuni di Candelo e Vigliano Biellese, attraverso attività e laboratori sulla danza tenuti dal coreografo ospite Dan Agbetou Tchekpo e dallo staff di Fondazione Egri.

“Vi invito tutti in particolare al momento previsto domenica 8 maggio al Ricetto – annuncia il sindaco Paolo Gelone - Una danzatrice della Compagnia EgriBiancoDanza condividerà con il pubblico la sua pratica artistica di ricerca sul territorio biellese, svolta in particolare proprio nella nostra Baraggia di Candelo. Un dialogo tra cuore e terra, tra paesaggio naturale e orizzonti interiori, tra danza e territorio, un progetto che prevede la realizzazione di diversi video: ancora una volta la cultura a Candelo va oltre l'ordinario e cerca di mostrare e promuovere la bellezza del nostro paese in modo originale”.

Gli eventi in programma sono sabato 7 maggio, dalle 15 alle 17, nelle Cantine di Crono (interno Ricetto) con i laboratori sensoriali di dance community curati da Matteo Ravelli (Fondazione Egri) e Elisabeth Masé (Tchekpo Dance Company). Domenica, alle 16, altro evento con EartHeart Compagnia EgriBiancoDanza nella Sala delle Cerimonie, all’interno del Ricetto.