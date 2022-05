Furgone a fuoco provoca danni a diversi altri mezzi. Dal nord ovest

Oggi, 2 maggio, alle 12.45 circa il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Arona interveniva nel comune di Invorio, in largo Alpini per l'incendio di un autofurgone che dal vano motore si è poi propagato all'abitacolo. Il furgone inizialmente si era fermato a bordo strada e gli occupanti avevano fatto in tempo ad uscirne; in seguito il mezzo si è mosso in autonomia andando ad appoggiarsi a un palo della segnaletica stradale e accostando un' autovettura parcheggiata che veniva coinvolta dal rogo ed andava completamente distrutta. Una terza autovettura nelle vicinanze subiva alcuni danni da irraggiamento termico alle parti in plastica della fiancata.