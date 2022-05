Incendio a Cossato, vicini vedono colonna di fumo e lanciano l'allarme (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

I vicini di casa notano un'alta colonna di fumo e, preoccupati, allertano i Vigili del Fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi, 2 maggio, nel territorio di Cossato.

Stando alle informazioni raccolte, vari tipi di materiale hanno preso fuoco per cause da accertare all'interno di un deposito. Le squadre intervenute hanno provveduto a spegnere velocemente le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata. Sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.