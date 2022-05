Giornata della Terra, gli studenti di Pralungo sul torrente Oropa per un “pezzo teatrale”

Ogni anno, il 22 aprile si celebra una giornata particolare, ricca di eventi e momenti di riflessione su ciò che sta accadendo alla natura del nostro pianeta. I ragazzi della classe seconda media di Pralungo non sono stati insensibili all’importante messaggio di aiuto che arriva chiaramente dal mondo vicino e lontano, realizzando così tutto un percorso di ricerca didattico ambientale.

Venerdì 22 si è vissuto un primo momento significativo, con l’esplicazione orale in classe dei vari lavori di ricerca, a partire dal senso della giornata in questione e letteratura ad essa collegata, entrando poi nello specifico sulle tematiche più scottanti (ovvero desertificazione, deforestazione, scioglimento dei ghiacci): il tutto per chiarire ancora una volta che basterebbe anche semplicemente qualche cambiamento in casa e nella propria alimentazione per apportare piccoli, ma sensibili miglioramenti.

Nella giornata del 29, complice anche il bel tempo, la classe si è potuta recare alla grande lama di Pralungo, sul torrente Oropa, dove direttamente sulla piccola spiaggia di sassi i ragazzi hanno illustrato le tematiche ambientali sui cui hanno lavorato. Un segno particolare è stato offerto poi ancora dagli allievi che, sempre sul greto del torrente, si sono dapprima uniti tutti insieme in un grande cerchio, rappresentante proprio il pianeta blu, creando in seguito un grande cuore “umano”, a distanza di un metro l’uno dall’altro.

Infine, utilizzando una notissima sonata di Shubert si è dato vita ad un piccolo pezzo teatrale: ognuno ha rappresentato a suo modo il ciclo di vita di un albero, nascita, crescita, morte, passando da abiti verdi ad altri più scuri, creando una vera rappresentazione artistica che ci parla di nascita, percorso di vita individuale ma anche attenzione, allarme, paura per quello che potrebbe essere il domani, neanche così lontano, in un mondo che ora invece sembra essersi focalizzato purtroppo su tutt’altri argomenti. Dalla scuola è arrivato un grande grazie ai ragazzi e a tutti gli insegnanti che hanno collaborato e alla classe terza per la sua presenza e il suo sostegno.