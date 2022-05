Massimo Recalcati per la prima volta a Biella, incontro a Città Studi

Giovedì 12 maggio, alle 21.15, Anteo Impresa Sociale ha invitato a Biella, presso l’Auditorium di Città Studi, lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati, che proporrà una riflessione dal titolo “Prendersi cura”.

Un tributo agli operatori della salute che in ogni luogo di cura hanno vissuto due anni drammatici, spendendosi con competenza e generosità; una riflessione aperta a tutti coloro che ritengono che, anche in tempi di grande sviluppo scientifico e rivoluzione tecnologica, il riconoscimento dell’altro quale essere unico e irripetibile sia la base di un autentico e duraturo progresso sociale. La cura fa parte dell’essere umano e lo rende tale. Come respirare, fa esistere. Come un lievito, fa crescere. Eppure a volte pare quasi inattuale: le esperienze di disattenzione o indifferenza e quelle di aggressività fra persone, fanno apparire la cura come esito di una postura quasi eccentrica. Disorientando. Soprattutto in una fase storica segnata dalla pandemia, in cui la relazione di cura è parsa più che mai cruciale. E in un tempo in cui si delinea all’orizzonte una crescente richiesta di cura, di attenzione quali dimensioni centrali della relazione umana.

La serata vedrà Recalcati approcciare al tema incentrando la Lectio Magistralis sulla necessità di individualizzare la relazione di cura, quale attività in cui non si dovrebbe mai smarrire la centralità dell’individuo. Umanizzare le cure significa opporsi ai processi di standardizzazione, che spesso determinano un approccio alla malattia più che al malato. Al termine della riflessione il pubblico potrà dialogare con il Dott. Recalcati.

Essendo i posti limitati è necessaria l’iscrizione sul sito di Anteo (www.anteocoop.it) e i presenti dovranno essere muniti di mascherine FFP2. Per ulteriori informazioni telefonare al 348 5412739 scrivere a redazione@gruppoanteo.it.