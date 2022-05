Fondazione Clelio Angelino, Charity Vintage Market a Cittadellarte per la raccolta Sangue da Cordone Ombelicale

In occasione della Festa della Mamma, nei giorni di sabato 7 e domenica 8 maggio a Biella all’interno delle Sale Auliche di Cittadellarte in via Serralunga 27, si terrà un Charity Vintage Market organizzato da Fondazione Clelio Angelino a favore del progetto di Raccolta Sangue da Cordone Ombelicale.

Nel cordone ombelicale, che lega mamma e bimbo durante i nove mesi della gravidanza, sono custodite cellule staminali multipotenti impiegate nella cura di alcune importanti patologie ematologiche. Aderire alla donazione del sangue cordonale offrirà un’importante possibilità di cura. Madre e bimbo donatori resteranno anonimi ma nel cuore sapranno di aver aiutato una vita.

Il progetto della Fondazione Clelio Angelino di Raccolta Sangue da Cordone Ombelicale in collaborazione con ADISCO a Biella è attivo in accordo con l’Asl Bi, che consente il prelievo e la raccolta del sangue cordonale da destinarsi alla Banca Regionale, ospitata presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino. “L’importanza del progetto che presentiamo” afferma la presidente di Fondazione Angelino Renata Zegna “è testimoniata dalla presenza della professoressa Franca Fagioli, direttrice del reparto di oncoematologia pediatrica del Regina Margherita di Torino e dalla signora Francesca Lavazza, Presidente di Adisco Piemonte, che saranno con noi domenica. Nonostante i loro impegni in questi tempi, anche per l’arrivo di bimbi dall’est Europa, e ci onora averle al nostro fianco. D’altro canto, la raccolta del sangue cordonale che viene eseguita a Biella, ha fornito campioni molto preziosi alla Banca delle Cellule Staminali di Torino, permettendo di curare molti pazienti italiani ed esteri”.

Per le mamme che interverranno con il proprio bambino, di ogni età, è previsto un dono: il bracciale “Love” di Cruciani per AIL. Al termine dell’evento verrà sorteggiato un gioiello donato da Gioielleria Boglietti di Biella e sarà possibile accedere agli spazi e alle mostre di Cittadellarte a prezzo ridotto. Agli spazi di Cittadellarte si accede solo con visita guidata; le visite sono in programma in tre fasce orarie: alle ore 11, 14.30 e 16.30.