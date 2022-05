Plastic Free, anche a Valdilana una giornata dedicata alla cura dell'ambiente e alla raccolta rifiuti

Anche a Valdilana avrà luogo una giornata ecologica dedicata alla raccolta di plastica e rifiuti e di cura dell'ambiente. L'evento, in programma sabato 7 maggio, alle 10 in frazione Ronco, è realizzato dall'associazione Plastic Free, con il patrocinio del comune di Valdilana e in collaborazione con COSRAB, SEAB e le diverse associazioni presenti sul territorio come: Pro Loco Mosso e Crocemosso, Amici del Parco Reda, AIB e PC di Valdilana, Trivero Sub e Passaggio a Oriente.

Gli organizzatori consigliano di presentarsi con idoneo abbigliamento, calzature e guanti. È possibile iscriversi all'evento accedendo al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi cliccando su "PARTECIPA" sull'evento di Valdilana. Per eventuali info telefonare al numero 392.9892438.