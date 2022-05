No mascherine e green pass nei locali, il parere di baristi e ristoratori biellesi

Da ieri, domenica 1° maggio, non sono più necessari green pass e mascherina per andare al bar ed al ristornate.

Come è andato il primo giorno di "liberi tutti"? Newsbiella.it lo ha chiesto ad alcuni ristoratori e baristi biellesi.

"Ieri alcune persone sono arrivate al ristorante con la mascherina convinte di doverla ancora tenere. – spiega Pietro Calagno, titolare de La Lira e dell'Antico Comune - I media hanno parlato tanto di questo cambiamento ma non c'è molta chiarezza, e la gente, dopo due anni, è abituata alla mascherina".

"La cosa più importante – dichiara Luigi Apicella del Ristorante Pizzeria La Lucciola – e che la gente riacquisti serenità e le abitudini perse dopo due anni terribili, in cui ci sono stati troppo regolamenti che hanno creato confusione. Molti non sapevano le cose e non uscivano. Il cessare di questi obblighi è uno sblocco psicologico verso la normalità, anche se la gente è cauta e responsabile e, ieri, alcuni indossavano ancora la mascherina. Il nostro staff la indossa ancora per mettere a suo agio il cliente e, al nostro locale, manteniamo ancora le distanze tra i tavoli in base al protocollo".

Di ritorno alla normalità parla anche Legna Lopez, titolare della Bodega De Lopez, bar di tendenza all'ora dell'aperitivo: "Si inizia a respirare di nuovo un po' di normalità dopo due anni in cui i ristori ricevuti non hanno compensato i mancati incassi. Il mio locale lavora, in estate c'è sempre un incremento, ma le spese sono tante e poi ci sono gli ultimi aumenti. Con questa nuova normalità e con la bella stagione, speriamo che la gente torni ad uscire"-

Ottimista per una ripresa del lavoro Luigi Apicella: "Il covid ha cambiato le abitudini aumentando le consegne a domicilio: una nuova filiera che ultimamente mente sta, però, calando. No green pass e mascherine è il primo passo verso un sicuro aumento del lavoro".

Ottimismo che, secondo Pietro Calcagno, dovrà fare i conti con la classiche cautela e parsimonia biellese: "Prima di queste problematiche legate ad inflazione, caro vita, ed incertezza per il conflitto in Ucraina, ero convinto che da maggio il lavoro sarebbe esploso. Adesso ho qualche dubbio perchè i Biellesi sono attenti. Sento commenti in Puglia, Campania e Liguria dove le cose nel nostro settore vanno a gonfie vele, mentre qui si viaggia con il freno a mano tirato".