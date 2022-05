L' Iti è in finale nazionale alle Olimpiadi di Robotica e all'Italian Coding Festival

L' Iti di Biella è stato selezionato per la finale nazionale delle Olimpiadi di Robotica - Robot per la Medicina 2022 (6 e 7 Maggio a Genova) con il Robot Camillo. Il robot è stato studiato per l'assistenza dei pazienti allettati con controllo oculare. A progettarlo sono stati Benedetto Brusasca, Nicolò De Stefano, Mattia Saviolo Ballara della classe 4B, e Michael Nunzio Alarico e Sebastiano Campopiano della classe 3A indirizzo Informatica all'Iti di Biella, seguiti dal professore Giuseppe Aleci.

E non è tutto: l'Iti è anche tra i tre istituti finalisti all'Italian Coding Festival (sezione secondaria superiore) con l'app mobile "Let's do it! Ecology" (ambiente-inclusione). L’app (che doveva riguardare l’ambiente) permette di determinare la posizione dei contenitori del vetro (campane) nelle città e di indicare il percorso più facile per far giungere persone con deficit motorio, inoltre permette il riconoscimento visivo dell’immondizia e con sintesi vocale specifica dove inserirla (vetro, umido, carta..ecc) per persone con difficolta visive.