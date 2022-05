Cavaglià, giornata dedicata alla cura dell'ambiente. Comune: "Ne seguiranno altre"

Giornata dedicata alla cura dell'ambiente a Cavaglià. Questo il resoconto del sindaco e dell'amministrazione comunale: “Questi sono i rifiuti raccolti sabato 30 aprile nella sola strada comunale delle Bollette, tratto che va da via Torino, dalla parte opposta dell’ingresso verso le cave, fino allo sbocco sulla strada della Polveriera. E pensate che non si è ancora finito di bonificare totalmente l’area. Vogliamo innanzitutto ringraziare tutte le persone, giovani e meno giovani, che hanno collaborato, lavorando con grande volontà, al fine di rendere più dignitosa una parte della nostra bella campagna. Ovviamente seguiranno altre giornate a tale scopo. Vogliamo anche rimarcare l’ignoranza e la maleducazione delle persone che riducono in tale stato i nostri territori. Vogliamo ricordare che ci sono isole ecologiche e punti di raccolta gratuiti, e che sarebbe buona cosa, oltre che d’obbligo, usufruire degli stessi per sbarazzarsi dei rifiuti, sempre che tali stupidi siano dotati della capacità della lettura. Chiediamo a chi eventualmente dovesse trovarsi testimone di tali atti, di informare cortesemente il personale del Comune o le forze dell’ordine. Un grazie ancora a tutte le persone che contribuiscono alla pulizia e alla salvaguardia dell’ambiente”.