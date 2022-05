Carburanti: taglio delle accise prorogato fino all'8 luglio

Il Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi, 2 maggio, ha approvato la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al prossimo 8 luglio, estendendolo anche al metano.

Il taglio, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, è stato rideterminato in questo modo: benzina 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.