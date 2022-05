Adunata nazionale, l'appello del presidente ANA Biella: “Fierezza nello sfilare, ordine, niente cagnara”

Mancano pochi giorni all'adunata nazionale degli Alpini a Rimini. E in queste ore, sulla pagina Facebook dell'ANA Biella, è uscito un post a firma del presidente Marco Fulcheri circa l'ordine dello sfilamento: “NON MISCHIAMO IL SACRO CON IL PROFANO, ribadisco quanto affermato nella mia relazione all'Assemblea: chiedo massima collaborazione e attenzione da parte di tutti, in primis i Capigruppo, per quanto riguarda la sfilata di domenica. Della battaglia contro i Cappelli alpini indossati da alpini farlocchi ne abbiamo già lungamente parlato, ma non basta: quando sfiliamo dobbiamo ricordarci sempre di far parte di un’Associazione d’Arma, non di una compagnia del carnevale o di un gruppo che va a guardar vetrine in un centro commerciale né peggio ancora sembrare un gregge disordinato di pecore! Abbiamo fatto il servizio militare: quindi fierezza nello sfilare, ordine nella disposizione in file, niente cagnara. Per tutta la sfilata ovviamente, ma soprattutto nei trecento metri di fronte al Labaro nazionale: noi sfiliamo per rendere rispettoso omaggio alle 216 medaglie d’Oro, ai nostri Reduci, agli Alpini in armi schierati, idealmente a chi è andato avanti e non per fare selfie, salutare Tizio e Caio o rubare un bacio o un abbraccio a qualche signora dietro alle transenne; il momento per far festa è prima e dopo la sfilata, non durante: non mischiamo il sacro con il profano”.