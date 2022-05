A Pettinengo doppia postazione di ricarica per auto elettriche (foto di repertorio)

Da mercoledì 20 aprile è in funzione a Pettinengo una doppia postazione di ricarica per auto elettriche situata nell’adiacenza del campo di calcio comunale. E’ in un’area centrale rispetto alle scuole, al Municipio, alla chiesa principale, al cimitero, alla nuova Biblioteca, agli impianti sportivi ed alla principale azienda tessile locale.

“La sua potenza è di 22 kwatt ed i tempi di ricarica sono legati allo status delle batterie ed all’assorbimento delle stesse, comunque medio/veloce. Vi sono allegate le istruzioni per l’uso – spiegano dal Comune - E’ un primo passo che si evolverà in relazione allo sviluppo dell’auto elettrica. Se qualche vostro amico vuole venire a trovarvi e possiede un’auto elettrica, sappiate che non rimarrà a piedi”.