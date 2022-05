Scuola Pallavolo Biellese travolge Vercelli, raggiunto in extremis un posto ai playoff

Grandissima vittoria per i ragazzi della SPB Ilario Ormezzano Sai, un perentorio 3 a 0 contro Vercelli permette ai biellesi di conquistare il quarto posto e aggiudicarsi un posto ai playoff. Grande emozione al Palapajetta, dove per i primi due set la partita è stata molto combattuta e la formazione vercellese ha provato a star dietro al passo della SPB. Il terzo set solo una formalità, concluso con un distacco molto più ampio contro la formazione rimaneggiata del Volley Vercelli.

"Abbiamo concluso nel migliore dei modi la regular season - dice Andrea Scardellato, opposto della SPB ed MVP della partita -. La squadra è stata concreta nel momento in cui c'è stata la necessità di esserlo ed una combinazione di risultati ha permesso il nostro accesso ai playoff. Ci meritiamo sicuramente questo importante risultato per l'impegno e la dedizione che mettiamo in campo ogni settimana e per tutte le difficoltà che abbiamo superato durante questa stagione."

Adesso viene il bello e i ragazzi sono carichissimi per l'obiettivo raggiunto. C'è la possibilità di divertirsi ancora di più e di dimostrare il vero valore della prima squadra Biellese. Sabato prossimo verrà ospitata la capolista del Girone B Alba Volley, auspicando una gran battaglia e tanta voglia di giocare.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Vercelli 3-0

Parziali: 25-23; 29-27; 25-13

SPB: Bertoni 4, Brusasca 1, Gallo 7, Guala 0, Marchiodi 13, Rastello 0, Ricino 7, Scardellato 21, Silvestrini 5; Libero Vicario.