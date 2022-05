Prima dell’inizio play off “Su Nuraghe Calcio Biella” pareggia 3-3 contro “Team Rocket”

Con il pareggio di 3-3 si è concluso l’ultimo incontro del Campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), presieduto da Pino Lopez.In campo, “Su Nuraghe Calcio Biella”, allenato da Roberto Geromel, capitanato da Manuel Pizzo, coordinato da Gaspare Carmona, contro “Team Rocket”, allenato da Riccardo Guizzardi, capitanato da Omar Definis.

Più volte da segnalare il generoso intervento del coordinatore e del massaggiatore Filippo Gugliotta nel prestare immediato soccorso a calciatori in difficoltà, sia della propria squadra sia di quella avversaria.Partita diretta bene e con grande professionalità dal decano degli arbitri, Aniceto Licheri di Fluminimaggiore (Cagliari). Dopo l’iniziale vantaggio del primo tempo, i ragazzi con i “Quattro Mori” sul cuore hanno ceduto il passo al pareggio.Pareggio che sana in parte la ferita subita da “Su Nuraghe” contro “Algida” (allenatore Demirev Miroslav, capitano Simone Rosin), permettendo alla nostra compagine di scalare la classifica; pareggio che esclude “Team Rocket” dalla rosa delle prime otto squadre che parteciperanno ai prossimi play off.

Con l’inizio del mese di maggio, le squadre prime qualificate si scontreranno tra loro seguendo una classifica d'ordine a partire dalla prima classificata che si scontrerà contro l'ottava; la seconda contro la settima; la terza contro la sesta e così via.Gli incontri saranno a gara unica e le migliori 4 qualificate avranno diritto di giocare in casa rispetto alle altre quattro. In caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, poi eventuali calci di rigore.

La settimana successiva, le semifinali, infine la finale presso il centro sportivo “Sportec – Sportec center” di Gaglianico.Con il diritto di scelta, di data e di campo, presso il Centro sportivo “Openkinetik”, di Vigliano Biellese, “Su Nuraghe Calcio Biella” sostenuto dalla generosità di "Autoriparazioni Tarasco", incontrerà lunedì 2 maggio alle ore 21:00 “SB Team”.