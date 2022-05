Oltre 1500 persone alla Cittadella del Rugby per tifare Biella, purtroppo non c’è stata l’impresa VIDEO

Oltre 1500 persone alla Cittadella del Rugby per tifare Biella, purtroppo non c’è stata l’impresa (foto di A. Mantovan)

È stata una grande festa oggi alla Cittadella del Rugby di Biella dove oltre 1500 persone si sono date appuntamento per sostenere la propria squadra. Il risultato non è stato quello sperato, ma il piacere di condividere un momento tanto inteso alla fine ha ripagato le intenzioni.

7-29 il punteggio finale che conferma migliore sul campo Cus Torino e di fatto, lo laurea campione di girone, con una settimana di anticipo rispetto al termine del campionato. Non è bastata la meta del veterano Danny Ongarello, player of the match nel cuore di tutti i gialloverdi di lungo corso a contrastare gli avversari che fino a quel momento avevano dominato, ma di sicuro ha segnato lo spartiacque tra il ‘prima’ e il ‘dopo’. Avvio opaco per Biella che per nei primi ventidue minuti è sembrato eccessivamente in balia degli avversari. Poco possesso con conseguente scarsissima costruzione, tre mete subite, due delle quali trasformate. Dopo l’ultima marcatura Biella ritrova lucidità e quel pizzico di cinismo necessario a tentare di recuperare il possibile. Al 33’ la meta di Ongarello trasformata da Morosini, i sette punti che servono a non guadagnare lo spogliatoio a mani vuote, ma soprattutto a realizzare che qualcosa ‘è ancora possibile’.

Per Biella, meglio la ripresa, durante la quale a Torino riescono solo un penalty e la meta del bonus nell’ultimo quarto. Buona la difesa biellese, buona l’attitudine e buoni gli spunti, ma Cus Torino si riconferma la squadra più forte del campionato. Non dimentichiamo, l’unica squadra ad averci battuti quest’anno. Marco Porrino, head coah Biella Rugby: “Torino ha dimostrato ancora una volta di possedere una grande difesa che ci ha concesso pochissimo. Sono stati bravi, lo hanno dimostrato per tutta la stagione, hanno battuto tutte le squadre avversarie, sono stati gli unici a battere noi. Io penso che questo gruppo, il nostro, non si possa giudicare semplicemente dalla partita di oggi, ma è necessario valutare il percorso fatto durante tutta la stagione e questi ragazzi hanno dimostrato di essere in grado di lavorare duramente e di essere un gruppo di altissima qualità”.

Biella Rugby Club v Cus Torino 7-29 (7-19)

Marcatori: p.t. 3’ m. Monfrino n.t. (0-5), 9’ m. Ursache tr. G. Reeves (0-12), 22’ m. Piacenza tr. G. Reeves (0-19); 33’ m. Ongarello tr. Morosini (7-19). s.t. 13’ c.p. G. Reeves (7-22), 24’ m. Sangiorgi tr. G. Reeves (7-29).

Biella Rugby Club: Foglio Bonda; Ongarello (53’ Musso), Morosini, Laperuta (46’ Scalerandi), Lura (58’ Braga); Benettin (cap.), Rorato (58’ Besso); Catalano, Milnes (38’ Romeo), Vezzoli; Bertone (50’ Boccardo), Panaro; Vaglio Moien (53’ Chaabane), Ledesma (58’ Passuello), Panigoni. All. Porrino

Cus Torino: E. Reeves; Monfrino (53’ Civita), Bakchellian (73’ Perju), Groza, Caiazzo (73’ Cisi); G. Reeves (cap.), Cruciani (77’ Perju); Ursache, Pedicini (77’ Ilucas), Spinelli; Ciotoli, Piacenza (70’ Genovese); Liguori (44’ Caputo), Sangiorgi, Mondutto (60’ Valleise). All. D’angelo

Arb. Franco Rossella (Roma)

AA1 Vincenzo Smiraldi (Torino)

AA2 Edoardo Sibona (Torino)

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 1/1; G. Reeves (Cus Torino) 4/5

Cartellini: 56’ giallo a Ursache e Catalano

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 0; Cus Torino 5 Player of the Match: G. Reeves (Cus Torino)

Note: giornata soleggiata, 18° circa, campo in buone condizioni.

Presenti 1500 persone circa.

Serie A – risultati XVII giornata: Biella Rugby – Cus Torino 7-29; I Centurioni – Rugby Parabiago 31-28; VII Torino – Asd Rugby Milano 28-21; Pro Recco – Amatori Alghero 8-19.

Classifica: Cus Torino punti 77; Biella Rugby 63; Parabiago 51; I Centurioni 46; Rugby Milano 44; VII Torino Rugby e Amatori Alghero 24; Cus Genova 14; Pro Recco 0.