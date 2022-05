Calcio, pari amaro per la Biellese: scivola al 3° posto. Vigliano ok, 0-0 il derby Biogliese-Valle Cervo (foto di Biellese- LG Trino di A. Bozzonetti per newsbiella.it)

Pari amaro per la Biellese che, al Pozzo, non riesce ad avere la meglio sull'ostico Trino (1-1) e scivola al terzo posto, superata dal Borgaro. Non va meglio al Fulgor Ronco Valdengo, che fa 0-0 con Venaria, davanti al proprio pubblico, rimanendo al terzultimo posto in classifica.

Altri due pareggi in Promozione, con Chiavazzese e Città di Cossato bloccate rispettivamente da Briga e Valduggia. Torna a esultare il Vigliano che, al Comunale, supera 2 a 1 il Dormelletto. Reti inviolate nel derby di Prima Categoria tra Valdilana Biogliese e Valle Cervo Andorno mentre il Ceversama balza al 2° posto del girone, a sole tre lunghezze dalla capolista Pontestura. Le Torri Biellesi crollano sotto i colpi del Cigliano (4-0); il Ponderano, invece, resta inchiodato in quinta posizione, a causa del 2-2 casalingo con Serravallese.

Infine, giornata avara di soddisfazioni in Seconda: cadono La Cervo, Lessona e Valle Elvo; solo pari per Gaglianico e Pollone.