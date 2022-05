Buona la prima per la SPB Esso Maxemy, vinto il tie break a Beinasco

Sono partiti i playout della Serie D, che impegnano la SPB Esso Maxemy nella lotta per non retrocedere. I ragazzi di coach Marangio hanno disputato una gran prova, combattendo per cinque set e spuntandola nel decisivo tie break.

"Sono molto contento della prestazione della squadra - dice l'allenatore Simone Marangio -. Siamo stati bravi a reggere il confronto con una buona squadra sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista caratteriale. Fin dal primo set è stata una battaglia e pochi palloni hanno fatto la differenza. Adesso ci aspettano dei weekend impegnativi, ma i ragazzi si stanno allenando bene e ho fiducia nelle nostre qualità."

La Bussola Volley - SPB Esso Maxemy 2-3

Parziali: 32-34; 25-21; 19-25; 25-17; 11-15

SPB: Aiazzone 1, Barausse 0, Bottigella 20, Mazzoli 13, Pelle 19, Pozzi 0, Rege 11, Sarasino 7, Spinello 10; Liberi Pelosini, Ressia. N.E. Badini.