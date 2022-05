Bonprix TeamVolley chiude al primo posto la stagione, ora inizia la lotteria dei playoff

Una bella pagina di storia, quella scritta ieri sera dal bonprix TeamVolley davanti al proprio pubblico, al palasport di Lessona. Vincendo con l'ennesimo 3-0 di questa stagione, a farne le spese sono state le ospiti del Cusio Sud Ovest Sport, le biancoblù di coach Fabrizio Preziosa hanno chiuso in vetta la regular season nel loro girone di Serie C, un traguardo assolutamente inedito.

Ora inizia la lotteria dei playoff che, comunque, vede capitan Sara Gaito e compagne avvantaggiate, almeno sulla carta, rispetto alle altre formazioni il lizza proprio grazie al piazzamento conquistato nella griglia di partenza. Il primo posto al termine della prima parte di stagione permette infatti alle biancoblù di disputare tre partite in casa su cinque, e per giunta il bonprix TeamVolley affronterà tra le mura amiche le dirette inseguitrici in termini di come ranking, quindi la seconda, la terza e la quarta forza del girone. Sulla partita di ieri non c'è molto da dire, Letizia Gualinetti & C. hanno fatto valere la loro superiorità chiudendo il conto in meno di un'ora e mezza, senza peraltro disputare una gara particolarmente entusiasmante.

D'altro canto, ieri sera contava solo il risultato e il fine giustifica i mezzi, appunto. Come sempre, non è mancato il carattere: sia nel primo set, che nel secondo, in particolare. Nella prima frazione, le padrone di casa sono scappate via da una situazione di parità a 17 (25-19), nella seconda, quasi in fotocopia, dal 19 pari al 25-19. Più combattuta la terza e ultima frazione, che si è chiusa sul 25-23, ma anche in questo caso le padrone di casa non hanno mai rischiato di lasciare alle avversarie il pallino della gara.

«Abbiamo ripreso a marciare in modo importante - commentato coach Preziosa al termine del match -. Avevo chiesto alle ragazze di affrontare questa partita come se fosse la prima dei playoff, perché nel caso di un buon risultato avremmo potuto anche evitare di guardare cosa sarebbe successe sul campo di Verbania (in ogni caso, con la vittoria delle padrone di casa del Rosaltiora per 3-0, il TeamVolley, avrebbe comunque chiuso la stagione regolare da capolista, ndr). Il nostro primo posto ci ha permesso di classificarci tra le migliori prime, cosa che ora ci agevola sugli accoppiamenti in quanto possiamo vantare il ranking più alto».

«Quella di stasera non è stata una partita brillantissima da punto di vista tecnico - ha aggiunto il coach -, e temo che da adesso in poi sarà una costante, perché man mano che si va avanti, più le partite contano, lo abbiamo visto anche nelle finali di Serie A maschile e femminile, più viene meno il bel gioco. Peraltro, noi non siamo una squadra che sviluppa un bel gioco quanto un gruppo che mette in campo grande sacrificio, costringendo gli avversari a giocare male. Ora ci attende la prima partita di playoff in trasferta, ma sappiamo che ogni match farà storia a sé, ogni partita avrà motivazioni e incastri diversi. Essendo un girone molto equilibrato e lungo, ultima gara il 4 giugno per la bellezza di cinque settimane, chi riuscirà ad avere il migliore equilibrio nei propri sistemi di gioco avrà la meglio. Noi, ora, dobbiamo concentrarci sui nostri».

BONPRIX TEAMVOLLEY - CUSIO SUD OVEST SPORT 3-0

Parziali: 25-19, 25-19, 25-23

TeamVolley: Biassoli, Daffara 4, Gaito 15, Biasin, Loro Piana 1, Barbonaglia, Levis 8, Peruzzo 6, Zatta 3, Gualinetti 13, Cimma (L), Gariazzo ne, Nicolo ne, Rastello ne. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.

QUESTI GLI ACCOPPIAMENTI DEL GIRONE PLAYOFF

Sabato 7 maggio: Safa 2000 - bonprix TeamVolley

Sabato 14 maggio: bonprix TeamVolley - Nuova Elva Fortitudo

Sabato 21 maggio: bonprix TeamVolley - CUS Collegno

Sabato 28 maggio: La Folgore Cartozzeria Mescia - bonprix TeamVolley

Sabato 4 giugno: bonprix TeamVolley - Cascina Capello Chieri