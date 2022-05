All'Accademia Perosi concerto per archi e pianoforte

Vittorio Benaglia alla viola, Marc-André Teruel al contrabbasso e Fabio Napoletano al pianoforte, si esibiranno domani, lunedì 2 maggio, alle 20:45 presso la Sala Concerti del I piano dell'Accademia Perosi di Biella.

Una serata alla scoperta del suono grave, caldo e profondo del contrabbasso e della voce intensa e malinconica della viola nelle pagine romantiche di Giovanni Bottesini e Robert Schumann, fino a Maurice Ravel e Vaughan Williams. Una serata alla scoperta del suono grave, caldo e profondo del contrabbasso e della voce intensa e malinconica della viola nelle pagine romantiche di Giovanni Bottesini e Robert Schumann, fino a Maurice Ravel e Vaughan Williams.

Gli artisti:

VITTORIO BENAGLIA, violista Vittorio Benaglia si è esibito come solista in sale concertistiche come Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, Wiener Saal del Mozarteum di Salisburgo e il Madinat Theatre di Dubai. Come solista con orchestra ha suonato con: I Musici di Parma, Master Orchestra di Verona, Eurasia Chamber Orchestra e Pazardzhik Symphony Orchestra. Si è distinto in numerosi concorsi nazionali tra cui "Premio Nazionale delle Arti" e "Premio Giovani Talenti, Vittorio Andretta di Padova". In ambito internazionale ha vinto il primo premio al “IV London International Music Competition”, “Salzburg Grand Prize Virtuoso”, “New York Golden Classical Music Awards”. Nato nel 1999. Ha studiato al Conservatorio G.Verdi di Como e all'HEMU di Losanna, attualmente studia all'Accademia L. Perosi di Biella. Studente di Anna Serova e Alexander Zemtsov. Ha preso parte a corsi e masterclass con Timothy Ridout, Danilo Rossi, Bruno Giuranna, Wilfried Strehle, Andrea Lucchesini, Paul Silverthorne, Marco Rizzi e Zakhar Bron. Il suo primo album ‘English Music for Viola and Piano’, con il pianista Fabio Napoletano, è uscito per Da Vinci Classics nel marzo 2021 ed è stato presentato su Rai Radio 3, Radio Musica Con le Ali ed è disponibile all’ascolto su Amazon, Spotify, Apple Music e molti altri. Ha ricevuto elogi da riviste come Archi Magazine e Rivista MUSICA. Di prossima uscita un album interamente dedicato al repertorio per viola e orchestra sinfonica che vede Benaglia come viola solista assieme alla Pazardzhik Symphony Orchestra diretta da Alexander Zemtsov, con la partecipazione straordinaria della clarinettista Denitsa Laffchieva per il Doppio Concerto di Max Bruch.

MARC-ANDRÈ TERUEL, contrabbassista Nato il 16 ottobre 2002 in una famiglia di musicisti a Vienna, Marc-André Teruel ha iniziato la sua formazione musicale all'età di 4 anni, inizialmente come violinista, poi come violoncellista. È all'età di 10 anni che il giovane musicista decide di suonare il contrabbasso. All'età di 14 anni, inizia a studiare con Josef Niederhammer e Werner Fleischmann all'Università di Musica e Arti dello spettacolo di Vienna. Attualmente studia con il Prof. Božo Paradžik a Lucerna. A gennaio 2022, all'età di 19 anni, vince il prestigioso concorso svizzero “Rahn Musikpreis”. Nel corso della stagione 2021/2022 ha collaborato a una serie di concerti con il violoncellista francese Gautier Capuçon nell'ambito del suo programma "un été en France". Nel febbraio 2022 Marc-André Teruel ha debuttato come camerista al prestigioso Bürgenstock Festival in Svizzera insieme a musicisti di fama internazionale come Andreas Ottensamer, Ray Chen e Maximilian Hornung, solo per citarne alcuni. Oltre alle sue attività da solista, Marc-André è un appassionato musicista da camera. M.A Teruel tiene regolarmente concerti nelle sale da concerto più rinomate, tra cui Wiener Konzerthaus, Wiener Musikverein, Salzburger Mozarteum, Auditorio Nacional de Música Madrid, Grand Auditorium de Radio France Paris, solo per citarne alcuni. Marc-André Teruel suona un contrabbasso di Anton Posch, Vienna, 1730, che gli viene gentilmente fornito da uno sponsor privato austriaco.

FABIO NAPOLETANO, pianoforte Nato nel 1985 ha conseguito il diploma di Pianoforte nel 2005 con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, sotto la guida di Daniela Ghigino, dove nel 2013 ha completato anche gli studi di Composizione Tradizionale con i Maestri Fulvio Delli Pizzi e Gianni Pozzio. Giovanissimo inizia l'attività concertistica sia in veste solistica sia in formazioni da camera collaborando con violinisti, violisti, violoncellisti, flautisti, oboisti, cornisti e cantanti. Sin dagli anni di studio all’attività esecutiva affianca l’impegno didattico insegnando Pianoforte, Teoria e Solfeggio, Armonia, anche in preparazione agli esami di conservatorio, in diverse scuole milanesi tra cui la storica “Scuola Musicale di Milano”. Ha frequentato master class con il M.o Paul Badura-Skoda e si è distinto in concorsi nazionali e internazionali tra cui “Città di Moncalieri”, “Luigi Nono di Venaria Reale”, ottenendo il secondo premio al concorso “Mendelssohn” di Alassio e il primo premio al “Concorso di Interpretazione Musicale – Nervi 2014”. Segue i corsi di perfezionamento del Maestro Konstantin Bogino, pianista del leggendario Trio Tchaikovsky ed esponente della migliore tradizione didattica russa.

Il programma:

G. Bottesini - Elegie No.3 in e Minor, “Romanza patetica” (Melodia)

R. Schumann - Fantasiestücke Op. 73 M.

Ravel - Valses nobles et sentimentales

R. Vaughan Williams - Six Studies in English Folk Song

R. Schumann - Adagio e Allegro Op. 70

D. Shostakovic - 5 pezzi per 2 violini e pianoforte (trascritti per viola, contrabbasso e pianoforte).

Info: 01529040; segreteria@accademiaperosi.org .