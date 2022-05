Vigili del fuoco salvano un cane a Bricherasio

Alle 10,30 i Vigili del Fuoco di Pinerolo sono intervenuti in strada Braida a Bricherasio per salvare un cane che era rimasto intrappolato in una conduttura. Per liberarlo è stato usato un escavatore, grazie a una ditta che si trova lì davanti, per creare un buco in strada e ci è voluta un'ora. L'animale è stato portato in clinica a Pinerolo per le cure necessarie.