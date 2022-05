Quattro motociclisti feriti in un incidente, due sono in codice rosso (foto di repertorio)

Gravissimo incidente sulla strada della Colma di Civiasco. In un sinistro che ha coinvolto alcuni motociclisti, quattro centauri sono rimasti gravemente feriti.

Due sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Novara dove sono stati ricoverati in codice rosso. Altri due, dopo i primi soccorsi prestati sul posto, sono stati trasportati in ospedale e ricoverati in codice giallo. Cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.