La corda si spezza e scalatore precipita per 25 metri, salvato: altri 3 interventi del Soccorso Alpino

Nel corso della giornata i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno gestito 3 interventi nella provincia di Torino. Il primo questa mattina sulle pendici della Rocca Patanua, comune di Condove, per un escursionista ruzzolato in una scarpata. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato l'infortunato e lo ha ricoverato in ospedale con un codice verde.

Intorno alle 13.30 il secondo intervento al Monte Plu, comune di Ceres, per uno scalatore precipitato durante la salita della via Boccalatte. L'uomo ha effettuato una caduta di 25 metri circa arrestatasi fortunosamente su un terrazzino, perché durante la caduta gli si era tranciata la corda che lo assicurava. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso che ha effettuato il recupero dell'infortunato, ricoverato in ospedale con un codice giallo, e del compagno di cordata illeso.

Poi, intorno alle 14 la centrale operativa ha ricevuto una chiamata per un escursionista infortunato a una caviglia poco sotto la cima della Rocca Sella, comune di Rubiana. Sul posto è intervenuta una squadra a terra del Soccorso Alpino che ha stabilizzato l'infortunato e lo ha trasportato in barella a valle.

Infine, intorno alle 15, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha gestito un altro intervento presso Viola per un mtbiker caduto durante una discesa di downhill. Sul posto l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso che ha recuperato l'infortunato e lo ha condotto in ospedale con un codice giallo.