Cavaglià, rifiuti a terra nel giardino di Villa Salino. Il Comune: “Ci sono i cestini, perché non usarli?”

Pezzi di carta, lattine, cartone della pizza, vaschette di plastica. Tutto lasciato a terra o sopra una panchina. Con il cestino a pochi metri di distanza.

La maleducazione sembra proprio non conoscere confini. A sottolineare l’ennesimo atto di inciviltà il comune di Cavaglià con un post sulla propria pagina Facebook: “Il giardino di Villa Salino è aperto a tutti e tutti hanno il diritto di trovare pulito. Ma tutti abbiamo il dovere di non lasciare in giro l'immondizia, ci sono i cestini, perché non utilizzarli?”.

In attesa di risposta, rispettiamo l'ambiente e il nostro patrimonio artistico.Basta davvero poco.