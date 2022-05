Addio Remo Gallo, è morto lo storico benzinaio della Volpe

Lutto nel Biellese per la morte di Remo Gallo, storico benzinaio della Volpe: aveva 91 anni. Era molto conosciuto per la sua professionalità. A darne il triste annuncio la moglie e le due figlie. L’ultimo saluto con benedizione avrà luogo a Valdengo nella sala Commiato Bonino (via Quintino Sella 64) alle 10 di martedì 3 maggio.