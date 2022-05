Festeggiamenti a Roppolo per le celebrazioni del 1° maggio e della Liberazione (foto dalla pagina Facebook del Comune di Roppolo)

Mattinata di festeggiamenti a Roppolo per le celebrazioni del 1° maggio e della Liberazione. Per l’occasione hanno presenziato, in piazza del Municipio, le autorità civili, religiose, militari, assieme ai cittadini e alle associazioni locali.

Poi è giunto il momento della Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre, con benedizione e deposizione delle corone di alloro e corteo al Parco della Rimembranza. Alla manifestazione era presente anche la Banda Musicale Cittadina, in compagnia dei bambini della scuola elementare di Roppolo-Viverone.

In seguito sono stati consegnati, al salone polivalente, i bonus bebè e le borse di studio ai residenti che hanno terminato i cicli di studio.