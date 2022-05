Questa mattina, 1° maggio, è andato in scena il 7º Quad Ride del Biellese. 250 partecipanti al raduno di quad organizzato dall’associazione “Tutto il Biellese in Quad” con il patrocinio del comune di Cossato.

L’evento ha visto come sede principale la piazza Croce Rossa, dove i partecipanti si sono ritrovati al mattino prima di partire per un percorso di 90 km che abbracciava i boschi e gli sterrati biellesi. In conclusione pranzo organizzato dal Gruppo Spolina.