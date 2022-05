Vendere valore e parlare in pubblico: in partenza i corsi di formazione

Si parte con il corso “Vendere Valore - l’importanza delle relazioni nelle trattative di vendita” che si svolgerà online nei giorni lunedì 2 e 9 maggio 2022.

Il corso, articolato in due moduli della durata di due ore ciascuno (dalle ore 10.00 alle 12.00), aiuterà i partecipanti ad apprendere come entrare in sintonia con il cliente, imparare a fare "buone domande" e gestire difficili obiezioni, per concludere con successo la relazione commerciale.

L’iniziativa è dedicata ad imprese, aspiranti imprenditori ed imprenditrici delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con docenza a cura della società EX IDEA S.r.l.

Sempre a maggio è in programma il corso “Public Speaking – parlare in pubblico in modo efficace e coinvolgente”: l’iniziativa si svolgerà in presenza, dalle ore 10.00 alle 18.00, nei giorni 4 maggio presso la sede camerale di Novara, 11 maggio presso la sede camerale di Baveno e 25 maggio presso la sede camerale di Biella, con i medesimi contenuti.

I partecipanti verranno guidati dai docenti della società O.D.S. - Operatori Doppiaggio Spettacolo nell'applicare tecniche e accorgimenti finalizzati a coinvolgere in modo accattivante gli ascoltatori e a farsi comprendere meglio. Gli incontri sono riservati alle imprese delle quattro province dell’Alto Piemonte.

PARTECIPAZIONE:



La partecipazione ad entrambe le attività formative è gratuita: per iscriversi occorre compilare i moduli online disponibili sul sito camerale www.pno.camcom.it.

Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Comitato imprenditoria femminile (promozione@pno.camcom.it – telefono: 0321.338.265).