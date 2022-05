Mascherine, vaccini, Green Pass: cosa cambia da oggi

Scatta da oggi, 1° maggio, una nuova fase dell’emergenza Covid dopo oltre due anni dall’inizio della pandemia. Arrivano le nuove regole su Green Pass, mascherine e vaccinazioni, definite nei giorni scorsi nell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute.

L’obbligo di mascherina è stato prorogato fino al prossimo 15 giugno sui mezzi di trasporto, nei cinema e nei teatri al chiuso e nei palazzetti dello sport. Necessaria anche negli ospedali e nelle Rsa. Anche a scuola si continuerà a osservare l’utilizzo del dispositivo individuale per gli studenti dai 6 anni in su e fino al termine dell’anno scolastico in corso. Nei luoghi di lavoro l’uso della mascherina sarà fortemente raccomandata. Niente più obbligo ma consigliata solo nelle situazioni a rischio nei bar e ristoranti al chiuso, nei negozi, nei centri commerciali e nei musei, così come nei luoghi all’aperto come stadi. Dove cadrà, l’obbligo sarà sostituito da una raccomandazione a proteggersi, in particolare nelle situazioni dove c’è il maggior rischio di assembramento.

Sul fronte del Green Pass, non sarà più necessario per l’accesso in tutti i luoghi pubblici o privati e sui mezzi di trasporto (con alcune esclusioni nei collegamenti per l’estero). Resta obbligatorio per viaggi all’estero e accedere in ospedale e nelle Rsa.

L’obbligo vaccinale resterà in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell’ordine e le persone dai 50 anni in su. Discorso diverso per il personale sanitario, medici, infermieri: la vaccinazione resterà obbligatoria fino al 31 dicembre e resterà requisito essenziale per lo svolgimento della propria attività lavorativa.