La Pezzata Rossa sfila a Occhieppo Superiore, bancarelle e visitatori all’8° esposizione (foto e video di M. Benedetti per newsbiella.it)

A Occhieppo Superiore erano in tanti questa mattina, 1° maggio, ad accogliere l’arrivo dei capi di bestiame, in occasione dell’8° esposizione della Pezzata Rossa di Oropa.

Il suono dei campanacci, il passo spedito degli animali, hanno incuriosito i visitatori, giunti in regione Castellazzo per assistere all’esposizione degli esemplari e visitare le bancarelle presenti. L’evento è realizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con il gruppo Alpini del paese e il patrocinio del Comune.