AIMA Biella, ecco il nuovo consiglio direttivo

Nell'assemblea dei soci svoltasi presso il Centro Mente Locale di Biella sabato 30 aprile, oltre all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del preventivo 2022, sono state rinnovate le cariche per il consiglio direttivo dell'associazione AIMA Territoriale provincia di Biella. Il consiglio resta in carico per il triennio 2022-2025.

Sono stati eletti in consiglio: Accornero Renata, Cartotto Arnaldo, Favero Nicoletta, Ferlisi Franco, Fulcheri Maria Grazia, Garbella Paola, Ortone Elena, Pozzo Gianni, Spolaore Roberto, Urvetti Sandra, Zignone Giuliano. Il neoeletto consiglio per acclamazione ha quindi confermato la presidenza a Franco Ferlisi, mentre la vice presidenza verrà assegnata durante la riunione di maggio, stante l'assenza giustificata in questa assemblea di alcune neo-consigliere elette.

Confermata Tesoriera la socia Tombini Zignone Anna e segretaria la consigliera Urvetti Sandra. Durante l'assemblea è stata anche acclamata la nomina a Presidentessa Onoraria per Silvana Scaramuzzi Manzioli, fondatrice dell'associazione e da allora sempre indicata come Vice-presidentessa.