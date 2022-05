1° Maggio: a che punto è il diritto al lavoro delle donne in Italia e in Piemonte?

Le Dem Biellesi si chiedono a che punto è il diritto al lavoro delle donne in Italia e in Piemonte? - Foto di repertorio

A che punto è il diritto al lavoro delle donne in Italia ed in Piemonte? Non proprio dove dovrebbe essere.

I dati elaborati recentemente dalla Camera dei Deputati collocano l’Italia tra le ultime della classifica europea per eguaglianza di genere (- 4,2 rispetto alla media UE), ed evidenziano come il divario maggiore esista proprio nel campo del ‘lavoro’ (- 63,7 punti rispetto alla media UE, con un’occupazione femminile media attorno al 50%), seguito da quello del ‘potere’, cioè della politica, (- 52 punti rispetto alla media UE). In sintesi, le donne sono fuori dai contesti dove si produce e fuori dai contesti dove si decide: questo è il quadro, sconfortante, che esce dalla fotografia del nostro Paese.

Nel mondo del lavoro le donne, anche se mediamente più qualificate, faticano a trovare un impiego, i loro salari sono inferiori a quelli maschili del 20, talora del 30%, e, dopo il primo figlio, al massimo dopo il secondo, escono dal mondo del lavoro, per non rientrare più.

Il danno economico di questo ‘gender gap’ è enorme. Per le donne stesse e per le loro famiglie, innanzitutto. E’ persino banale dire che i nuclei familiari monoreddito, specie in contesti inflazionistici come quelli che ci attendono, saranno sempre più poveri. Le donne godranno inoltre di pensioni ridicole e, se non sono sposate, non beneficeranno neppure della pensione di reversibilità del convivente.

Alzando lo sguardo a livello ‘macro’, è l’intera nazione a soffrire pesantemente di questo divario. Secondo le stime di Banca d’Italia, se l’occupazione femminile salisse al 60% il Pil italiano crescerebbe di ben 7 punti percentuali, dunque, il gap lavorativo e salariale delle donne costa al nostro Paese diversi miliardi. La politica ha tentato di dare alcune risposte a questi problemi, anche grazie al PNRR, ma restano largamente insufficienti.

Del resto, il Piemonte si segnala per essere un vero e proprio fanalino di coda delle Pari Opportunità: siamo l’unica Regione a statuto ordinario senza la previsione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale, e, anche per questa ragione, abbiamo una presenza femminile in Consiglio Regionale del 15,7%, contro il 24,7% della vicina Lombardia, il 22,3% della media nazionale ed il 34,2% della media UE. Anche sul fronte delle politiche attive a sostegno della famiglia, la nostra Regione brilla per iniziative anacronistiche e di pura facciata; solo pochi giorni fa il Consiglio Regionale ha approvato una legge che stanzia 400.000 euro a favore delle associazioni pro-life per dissuadere le donne dall’abortire.

L’idea è quella di erogare una ‘mancetta’ di 4.000 euro ad ogni donna che rinuncerà all’aborto. E’ questo il sostegno di cui le donne in difficoltà hanno bisogno per tenere il proprio bambino? In questo si sostanzia l’attuazione di quella parte della legge sull’aborto che prescrive azioni concrete a sostegno della maternità?

Non credo proprio. Le donne hanno bisogno di politiche attive che favoriscano la loro inclusione nel mondo del lavoro, hanno bisogno di parità salariale, hanno bisogno di una scuola pubblica che funzioni a tempo pieno, hanno bisogno di essere sostenute da un contesto sociale dove la genitorialità condivisa tra padre e madre diventi finalmente un valore e costituisca la regola. Ed hanno bisogno, ultimo ma non per ultimo, di maggior spazio in politica.

‘1° maggio, su coraggio!’, canta una vecchia canzone, ed allora troviamolo, il coraggio di cambiare il contesto sociale di questo Paese, perché quello attuale è del tutto inadeguato, oltre che anacronistico.