1° Maggio, a Biella il corteo torna in piazza per difendere il lavoro e chiedere la pace

Bandiere e striscioni dei Sindacati Confederali CGIL, CISL e UIL, del Partito Democratico, di associazioni di categoria come la Confederazione Nazionale Artigianato, e bandiere della Pace si sono viste oggi, domenica 1° maggio, in Piazza Martiri della Libertà a Biella, dove è partito il corteo per celebrare la Festa dei Lavoratori, tornata in piazza dopo tre anni.

Sindacati, partiti, sindaci con gonfalone al seguito e associazioni in marcia per condannare la guerra russa in Ucraina, chiedere la pace e rivendicare la scelta responsabile di vaccinarsi durante la pandemia della maggioranza dei lavoratori, insieme alla difesa del lavoro un momento di crisi economica dovuto al post pandemia ed alla guerra in Ucraina.