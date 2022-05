Mongrando, il Comune sempre alla ricerca di un gestore al Polivalente

Il comune di Mongrando riapre i termini per la presentazione della manifestazione di interesse relativa all’affidamento della gestione della Struttura Polivalente turistico Ricreativa.

“Pertanto il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse sarà il 12 maggio, alle 12 – scrive il Comune - Per qualsiasi informazione si può accedere alla sezione Amministrazione Trasparente, accessibile alla pagina: Avviso pubblico - Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione della gestione del Centro Polivalente Turistico ricreativo di Mongrando. In alternativa si può contattare telefonicamente gli Uffici comunali al seguente numero: 015-666262”.