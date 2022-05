Papa Francesco invita i bambini delle elementari di Campiglia a rinnovare ogni giorno l'incontro con Gesù

Ogni anno, a Natale, i bambini della primaria di Campiglia scrivono al Papa i loro auguri.

Ogni anno, da quasi cinquant'anni, il Papa risponde. Le risposte sono ormai ingiallite, ma ben conservate in un armadio.

Questa la risposta per il Natale 2021.

"Il Santo Padre Francesco ha vivamente apprezzato gli auguri che gli avete inviato in occasione delle festività natalizie e del suo compleanno. Egli vi ringrazia per il delicato gesto di affetto e vi invita a rinnovare l'incontro con Gesù, Dio della gioia e della speranza venuto al mondo nella fragile gentilezza di un Bimbo per aiutarci ad accogliere le nostre difficoltà e fragilità, che desidera accogliere con la sua bontà infinita. Il Papa, mentre vi affida insieme alle persone care, alla celeste protezione della Vergine Maria e di San Giuseppe, di cuore invia la sua benedizione".