Triathlon Andora 2022, anche l’IronBiella risponde presente

Al via anche la medaglia di bronzo a squadre Francese mixed relay alle Olimpiadi di Tokyo 2020, LEONIE PERIAULT e ,come da pronostici, dominio francese in campo femminile e maschile. Al Triathlon di Andora 2022 totale dominio transalpino che piazzano 5 atleti ai primi 5 posti in campo maschile e 4 atlete ai primi 4 posti in campo femminile. La prova come sempre organizzata dall’Andora Race in collaborazione e Patrocinio del Comune di Andora, oltre che con il Patrocinio della Regione Liguria, si è disputata lo scorso 24 aprile in condizioni climatiche decisamente difficili. Al via comunque 500 atleti, dei 603 iscritti.

“Siamo tutto sommato comunque soddisfatti - afferma il consiglio direttivo dell’IronBiella - Tutto è andato bene. E’ stato un vero esodo per noi ironbiellesi con più di 30 atleti in start-list impegnati nella gara individuale ed in quella a staffetta . Proprio nella gara a staffetta abbiamo partecipato con Raffaele Scali , che ha gareggiato in diverse attività di triathlon solidale. È stato per noi un vero onore supportare come società questo straordinario progetto dedicato a ragazzi meno fortunati . Grazie ancora Raffaele per aver vestito i nostri colori ! Dopo i campionati Italiani di Duathlon di fine Marzo ad Imola che avevano già visto impegnati numerosi Ironbiellesi ad Andora domenica scorsa abbiamo avuto tutti conferma che il movimento del Triathlon è ripartito con tanto entusiasmo e voglia di esserci! Una nota anche per i nostri giovani , da questa stagione con i colori del Cuneo 1198 , ma sempre vicino ai nostri”.