Edilnol Biella-Stella Azzurra Roma, il prepartita

Quarta e ultima gara di fase ‘ad orologio’ per Edilnol Pallacanestro Biella che domani ospiterà al Forum la Stella Azzurra Roma nell’ultimo turno del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Per i ragazzi di coach Andrea Zanchi sarà la serata della grande festa davanti ai propri tifosi dopo aver ottenuto la salvezza matematica nel turno precedente vincendo sul campo dell’Eurobasket Roma, mentre i capitolini hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione in classifica in vista degli imminenti playout che vedranno coinvolti i ragazzi di coach D’Arcangeli. L’Edilnol dovrà fare a meno di Steven Davis. L’americano è stato espulso nl match di sabato scorso ed essendo la seconda punizione della sua stagione non sarà a disposizione di coach Zanchi per questa partita, un brutto colpo per i rossoblù, ma anche un’occasione importante per chi ha giocato meno nel corso di questa stagione.

Pallacanestro Biella ricorda a tutti i tifosi che, a partire proprio dal 1 maggio, non sarà più richiesto all’ingresso il Green Pass, mentre rimane obbligatoria la mascherina FFP2 a copertura di naso e bocca per tutta la durata dell’evento. Una domenica di festa per tutta la Biella Family, una domenica da vivere al Forum a fianco di questi ragazzi che hanno raggiunto un risultato che resterà nella storia di questo club. Una domenica da non perdere! Palla a due domani, domenica 1 maggio, alle ore 18.00. Tra le fila dei romani troviamo Tommaso Raspino, cresciuto nel settore giovanile biellese e capitano nella storica stagione 2013/14, e Simone Barbante, nelle ultime due stagioni in maglia Edilnol.

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Vogliamo chiudere questo percorso straordinario con una prestazione importante davanti al nostro pubblico che ci è sempre stato vicino nei momenti difficili e che ha grande merito per il risultato raggiunto. Stella Azzurra è una squadra che ha bisogno di punti per prepararsi ai playout, ma scenderemo in campo per giocare la nostra partita”.

Dopo più di due anni tornerà al Forum lo spettacolo di metà partita con le ragazze della Ginnastica Lamarmora che allieteranno il pubblico del Forum, mentre a seguire ci sarà un momento dedicato al Settore Giovanile Biella Next, in particolare alla squadra che ha conquistato campionato di Serie D. L'inno prepartita sarà cantato dallo storico Coro della Genzianella.