Campionato Regionale Piemonte Padel Maschile per sordi

SciaLis APS ASD non è solo sci e snowboard, ma anche Padel. Ormai conclusasi la stagione invernale ecco che sciaLis torna in pista con un'altra importante iniziativa sportiva. Il prossimo appuntamento è la terza tappa del campionato regionale di Padel maschile per sordi, prevista per il 14 maggio.

Una location fantastica ospiterà gli atleti che si cimenteranno in questa gara: si tratta di S. Stefano Padel e Tennis di Sandigliano, che fin da subito ha dato la massima disponibilità per permetterci di organizzare questa competizione. Quattordici le coppie che vi parteciperanno, molte provenienti da fuori provincia. Le gare avranno inizio alle 9 e proseguiranno fino al pomeriggio.

L'intento di SciaLis è proprio quello di creare sempre più momenti di aggregazione sportiva, dando spunti di apertura mentale verso un tipo di disabilità ancora troppo poco nota."