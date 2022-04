Fablab e Makerspace piemontesi insieme per supportare l'innovazione condivisa

In Piemonte negli ultimi dieci anni attorno a fablab, makerspace, centri di competenza profit e no profit, si sono consolidate alcune delle più importanti esperienze di innovazione italiane ed europee, nella formazione, nel co-design, nell'uso delle low technology per le imprese, così come per il sociale. Un sapere, spesso frammentato e poco conosciuto, che vuole uscire allo scoperto e dare un contributo alla crescita culturale ed economica della regione.

Per raggiungere questo obiettivo alcuni dei più importanti centri di competenza piemontesi come Fablab Torino, Fablab Cuneo, We Do Fablab (Novara-Omegna), Lab 121 di Alessandria e Hackability, hanno dato vita all’associazione MakPi - Making Piemonte al fine di coordinarsi e proporsi a livello regionale e nazionale.

Obiettivi tutti condivisi dalle Camere di commercio piemontesi che mercoledì 4 maggio 2022 alle 11.15, firmeranno con MakPi a Torino, presso Palazzo Birago in via Carlo Alberto 16 (sala Giunta), un protocollo di collaborazione per lavorare a diffondere buone pratiche riconducibili al tema della fabbricazione digitale e del design.

Dopo i saluti del Segretario generale della Camera di commercio di Torino Guido Bolatto, interverranno Paolo Bertolino, Segretario generale di Unioncamere Piemonte e Carlo Boccazzi Varotto in rappresentanza di MakPi.