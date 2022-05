A Pollone folto pubblico per il libro di Tiziana Bonomo, presente anche Domenico Quirico

Mercoledì 27 aprile Domenico Quirico ha dialogato a Pollone con Tiziana Bonomo autrice de “Il fascino dell’imperfezione”. Dialoghi con Domenico Quirico. Interviste, racconti, documenti” Un libro di 280 pagine con oltre 70 immagini.

“Ancora una volta Pollone ha organizzato un evento coi fiocchi – commenta Paolo Mosca, presidente Biblioteca Benedetto Croce - La serata culturale dedicata al libro ‘Il fascino dell’imperfezione’ di Tiziana Bonomo frutto di dialoghi, interviste, dibattiti con Domenico Quirico, ha richiamato un pubblico scelto, attento, curioso, desideroso di conoscere la realtà storica di situazioni belliche scabrose, controverse, a volte taciute, trascurate, dimenticate. I protagonisti della serata, oltre ai due autorevolissimi conduttori, sono state le domande e le parole, puntuali e appropriate, capaci di scuotere le coscienze. La sala delle ex scuole elementari avrebbe potuto ospitare più pubblico, ma le disposizioni anti-Covid hanno limitato la capienza. Il successo è sotto gli occhi di tutti e fa molto piacere agli organizzatori, Comune, Biblioteca B.Croce, Pro Loco, impegnati a portare avanti un progetto culturale degno di questo nome e all’altezza delle aspettative. Il programma dell’estate è allo studio e si preannuncia ricco di sorprese per tutti i gusti e per palati fini come ormai ci ha abituato la Pro Loco Pollone, vero motore della macchina organizzativa. Un plauso particolare a tutti i volontari che hanno consentito lo svolgimento, senza pecche, della serata pollonese”.