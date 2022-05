AIB e Vigili del Fuoco impegnati tutta la giornata di venerdì, 29 aprile, per un incendio di sterpaglie avvenuto a Crevacuore. Le fiamme e l’alta colonna di fumo erano ben visibili da ogni angolo del paese tanto da allarmare diversi cittadini.

Le fiamme sono state domate in serata, con la messa in sicurezza e la bonifica dell’area interessata. Sul posto anche i Carabinieri Forestali per gli accertamenti di rito.