Biella, scontro auto-moto alla rotonda di via per Candelo: centauro finisce al Pronto Soccorso

Sarà da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto alla rotonda di via per Candelo, a Biella.

Poco prima delle 18.30 di oggi, 30 aprile, un’auto e una moto si sono scontrate all’interno della rotatoria: ad avere la peggio, stando alle prime informazioni raccolte, il motociclista, un uomo sulla cinquantina, che avrebbe riportato ferite da codice giallo.

In seguito, dopo la prima assistenza, è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118. Indenne la donna alla guida dell’altro mezzo. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito.

La viabilità ha subito rallentamenti, con lunghe code e traffico deviato, in questo momento, verso altre direzioni, in attesa della rimozione dei veicoli.