A Candelo il secondo appuntamento con il progetto LIBERI E LEGGERI

L’amministrazione comunale di Candelo ha avviato il progetto “Liberi e Leggeri” che prevede una serie di iniziative e azioni di prevenzione per condurre una vita serena, autonoma e ritrovare e mantenere un buon equilibrio psicofisico. Il progetto è realizzato in collaborazione con tante Associazioni del Territorio, tra cui Anziano è Bello, Primavera, Alice,AIMA.

“Il concetto di prevenzione è un concetto molto ampio - spiega Selena Minuzzo come Assessore alle Politiche Sociali - in questo momento parlare di prevenzione non significa solo prendersi cura della salute delle persone anziane, ma significa prendersi cura a 360° delle persone, indipendentemente dall’età anagrafica; occorre avviare azioni di prevenzione non solo in ambito sanitario ma prevenire e sensibilizzare comportamenti corretti e rispettosi verso ciascuna persona con cui si entra in relazione al fine di creare una società che sia in grado di supportarsi e sostenersi nell’agire quotidiano. In questo progetto, la prevenzione è intesa come opportunità, data ai cittadini di Candelo di conoscere stili di vita sani che possano prevenire o ritardare l’insorgere di eventuali patologie”.

Le attività di questo progetto toccano molti ambiti: dalla promozione della salute e dell’adozione di stili di vita sani, alla pratica sportiva, ad incontri informativi, accomunati dalla spinta a stare bene insieme agli altri. La partecipazione a tutte le attività è gratuita. Il secondo appuntamento sarà venerdì 6 maggio alle 17, nella sala Affreschi di Candelo (via Matteotti 48), in collaborazione con l’Associazione ALICE, che si occupa di fornire supporto e assistenza attraverso azioni di informazione e di prevenzione sul territorio per la lotta all’ictus cerebrale.