Puliamo la Valsessera, volontari al lavoro nel raccogliere i rifiuti

Dopo due anni di stop un piccolo gruppo di instancabili ha nuovamente percorso le strade della Valsessera a raccattare rifiuti.

“Sempre incredibile il bottino per quantità e varietà. Parte dei rifiuti sono da lancio automobilistico (pacchetti di sigarette, bottigliette, ecc.), poi vi sono i depositi abusivi di chi si ferma su una piazzola o su uno slargo e scarica "di tutto" (sacchetti interi, inerti, pneumatici ed ingombranti, ecc. ) – spiegano da Custodiamo la Valsessera - Per fortuna a sostenere l'impresa c'è sempre l'Auser che ha accolto i volontari presso i locali della Pro Loco con un'ottima pastasciutta. Da maggio diamo inizio all'appuntamento mensile per chi vuole contribuire a tenere pulita la Valsessera”.