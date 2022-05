Gli impianti di Alagna e l’Alpe di Mera si preparano per la stagione estiva: ecco il calendario

Gli impianti di Alagna e Alpe di Mera si stanno preparando per la stagione estiva 2022: il programma è già online!

Ad Alagna l’apertura è prevista per il 2-3-4-5 giugno e il week end dell’11-12 giugno. Saranno aperti poi tutti i giorni dal 18 giugno al 18 settembre. Clicca qui per conoscere i dettagli.

Nelle giornate di venerdì 10 e 17 giugno sarà programmata una corsa in salita e discesa sulla tratta Alagna-Indren alle ore 14:30. L'orario continuato sarà applicato tutti i weekend dal 16 luglio al 28 agosto e tutti i giorni dal 13 al 21 agosto.

L’apertura degli impianti Monterosa in Valle d'Aosta invece, è programmata a partire dal 1° giugno per permettervi di raggiungere Punta Indren e i rifugi in quota!

L’Alpe di Mera, con la seggiovia Scopello-Mera, aprirà dapprima durante i week end 9-10 luglio, 16-17 luglio e 10-11 settembre per poi restare aperta tutti i giorni dal 23 luglio al 4 settembre. L’orario continuato sarà applicato dalle 8.30 alle 18.00 dal 13 al 21 agosto compresi. I parchi giochi il Covo e La tana e tutti gli itinerari pedonali e ciclabili e le aree pic-nic, vi attendono in quota pronti già dal 1° di giugno!

Clicca qui per conoscere i dettagli.

Per rimanere sempre aggiornati, consultate il sito ufficiale!