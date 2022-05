Alla marcia della pace Perugia-Assisi presente anche Valdilana

Lo scorso fine settimana l’Italia ha celebrato l’anniversario della liberazione, con l’esposizione del tricolore in molte zone del paese. Anche la bandiera della pace ha sfilato alla Marcia straordinaria Perugia-Assisi della pace e della fraternità. Presente anche l’amministrazione di Valdilana, con il sindaco Mario Carli e l'assessore Elisabetta Prederigo che, onorando l’impegno, ha condiviso con i circa 20mila presenti, ideali di pace e fratellanza, insieme al suo stendardo.

“Un drappo a sfondo bianco, su di esso un abbraccio di bandiere e la parola pace. Una bandiera che parte da lontano, arriva a Valdilana nelle mani dei bambini e ragazzi del plesso di Valle Mosso, che ne fanno baluardo di speranza e fraternità – si legge nel post di Valdilana Insieme - Ma questo non basta, ripiegata con cura viene consegnata al sindaco che si incarica di farla cadere come goccia, in quel colorato e pacifico camminare, per testimoniare il proprio dissenso alla guerra come unico modo per sancire i propri interessi. Soltanto attraverso un dialogo attivo che vede come radici solide un ascolto attento dell'altro, permette a ciascuno di diventare autentico artigiano di pace, cioè cittadino del mondo con obiettivo preciso: fare della pace il fine di ogni passo del proprio cammino di rispetto, fratellanza e tutela dei diritti di tutti”.